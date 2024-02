Riik on hädas kaitseväepõlguritega: kohus peatas hulga kutsealuste juhtimisõiguse

Näiteks esitas Kaitseressursside Amet (KRA) mullu Tallinna halduskohtule taotluse, et saada luba peatada ühe noore mehe juhtimisõigus kuni kaitseväekohustuslase terviseseisundi hindamisel osalemise kohustuse täitmiseni. Nimelt kohustas KRA teda ilmuma augustis terviseseisundi hindamisele, kuhu too ei ilmunud. Ta on maksnud ka ettekirjutusega rakendatud 600 euro suuruse sunniraha. Kokku on see noor inimene eiranud arstlikku komisjoni ilmumist juba kümnel korral, selgub kohtuasjast.

Kohus on rahuldanud KRA taotluse ja andnud loa peatada kaitseväekohuslase mootorsõiduki juhtimise õiguse, kuni ta täidab kohustuse osaleda KRA terviseseisundi hindamisel.

Teiseski samalaadses asjas on Tallinna halduskohus mullu andnud KRAle loa mootorsõiduki juhtimise õiguse peatamiseks inimesel, kes pole ilmunud terviseseisundi hindamisele. Ettekirjutused on tasumata. Kohtule vastas ta, et viibis töö tõttu Põhja-Soomes. Autojuhiluba on vaja tal igapäevaselt, sh elatise teenimiseks ja võlgade tasumiseks.

Detsembris rahuldas Tallinna halduskohus KRA järjekordse taotluse ja peatas arstlikku komisjoni eiranud noore mehe mootorsõiduki juhtimise õigus alates selle aasta veebruarist kuni kohustuse täitmiseni.