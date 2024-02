Kelmusesüüdistus: endine riigikogulane Martin Repinski astub kohtu ette

Riigiprokuratuurist on varem öeldud, et kelmussüüdistus seisneb selles, et Repinski lasi riigikogu liikmena hüvitada tema elukoha üürikulu, ehkki tegelikult ta nimetatud aadressil ei elanud ega tasunud aadressiga seotud üüri. 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta märtsini tekitas ta sellega riigikogu kantseleile 12 119 eurot kahju.

Lisaks ostis ta ise ja võimaldas ka teistel süüdistuse kohaselt osta 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta aprillini kütusekaardiga kokku 459 liitrit diislikütust, mis ei olnud riigikogu liikme tööga kuidagi seotud.

Usalduse kuritarvitamise etteheide seisneb selles, et Jõhvi vallavanemana töötades määras Repinski 2019. aasta märtsis kolmele omal soovil teenistusest lahkunud ametnikule põhjendamatult lahkumishüvitised. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhendis ei olnud omal soovil teenistusest lahkuvatele ametnikele lisahüvitist ette nähtud, kuid ometi määras ta kolmele ametnikule lisahüvitise kuue kuupalga ulatuses. Sellega põhjustas ta vallale süüdistuse järgi 52 984 eurot kahju.

Nüüd hakkab Repinski süüasja arutama Harju maakohus.