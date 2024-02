Kelmusesüüdistus: endine keskerakondlane Martin Repinski astub kohtu ette

Riigiprokuratuurist on varem öeldud, et kelmussüüdistus seisneb selles, et Repinski lasi riigikogu liikmena hüvitada tema elukoha üürikulu, ehkki tegelikult ta nimetatud aadressil ei elanud ega tasunud aadressiga seotud üüri. 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta märtsini tekitas ta sellega riigikogu kantseleile 12 119 eurot kahju.