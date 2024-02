SILMAKIRJALIKKUSE PÜHA | Merilin Lutsar: leidub suhteid, kus piltilusate postituste ja kingituste taga on terror – mees petab ja naine ei oska suhtest välja tulla

Käes on aasta romantilisim päev, kus vanalinnas kõnnivad mehed suuremate lillekimpudega, kui jõuavad kanda. Mäletan aega, mil ootasin valentinipäeva kui erilist tähtpäeva, et armsamaga aeg maha võtta. Kuid iga aastaga on see muutunud üha vähem tähtsaks. Pean tõdema, et ka paljude meeste jaoks on see päev muutunud pigem tüütuks kohustuseks kui millekski, kuhu nad sooviksid vabatahtlikult panustada.