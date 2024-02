EL SALVADOR: riik, mille elanikkonnast 1% on kahe aasta jooksul vangi pandud

Viimase kahe aasta jooksul on El Salvadori rahvastikust tervelt üks protsent pandud trellide taha. On neid, kes rõõmustavad, et ehk on ohtlikud ajad riigis möödas, ent palju on neidki, kelle meelest rikutakse massiliselt inimõigusi, kui kahtlusaluseid otsekui „igaks juhuks“ vangi pannakse.