KUI PALJU VERD TULEB VEEL VALADA? Iisraeli-Gaza nõiaringis on õhkõrn lootus tuleviku põlvkondadel

Terved põlvkonnad on üles kasvanud maailmas, kus keegi ei söanda unistadagi, et Iisrael ja palestiinlased võiksid nähtavas tulevikus veel rahu maitsta. Avalõigus kirjeldatud, väljaande The Economist visandatud nägemus on vaid elav fantaasia. Verevalamine Gaza sektoris süvendab lootusetust veelgi – sellele vaatamata usuvad optimistid, et kunagi, millalgi, ühel päeval saabuvad paljukannatanud piirkonda lõpuks kooskõla ja üksmeel.