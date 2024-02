JUHTKIRI | Räägime parem, miks me oleme nii üksildased, et tahame uskuda võimatuid romansse

No tule eile meile, võiks mõni lugeja arvata, kui tutvub juhtumitega, kus kallid kaasmaalased on petukirjade või sõnumitega puupaljaks jäänud. Kuidas siis ei saada aru, et kahtlane lehekülg, imelik rahaküsija või täiesti vale süüdistus on need, mille eest raha tahetakse?