INTRIIGID KAITSEVÄES | Mis sai diviisiülemale saatuslikuks? „Ole vait, mina olen kindral!“

Palm on endale aastatega kaitseväes kogunud nii palju oponente, et tema juhiks määramine tekitanuks kaitseväes suurema tüli juhtkonna tasandil. „Kui küsida, kas ohvitserid järgneksid sõjas Palmile, siis vastus on pigem ei. Merilole samas kindel jaa,“ ütleb üks kõrge ohvitser Õhtulehele.