KIHVAD VÄLGUVAD: koerad ründasid mullu nii lapseootel naist kui kümneaastast tüdrukut

Üle-eelmise aasta lõpul puresid kaks naabri koera Põltsamaa vallas elavat neiut nõnda, et ta jäi elama vaid tänu appi tormanud lähedasele. Eelmisel aastal ründasid penid inimesi üle 400 korra ning puresid ligi 200 korral loomi. Ja need on vaid registreeritud juhtumid.