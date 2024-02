GALERII | Tunnustati eeskujuliku hädaabikõne teinud lapsi: helistajad abistasid kokku kukkunud treenerit ja teavitasid süstaldest ning põlengutest

„Tänaste päevakangelaste seas on neid, kelle kiiresti tehtud 112 kõne ning sellele järgnenud asjatundlik esmaabi andmine aitasid kriitilisel hetkel päästa elu. Tunnustatute seas oli ka noori, kes andsid hädaabinumbrile teada tänaval lebavast abivajajast või ohtlikest esemetest kodukandis. See on tõestuseks, et sirguv põlvkond märkab end ümbritsevat ja hoolib kogukonna turvalisusest,“ sõnas häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. „Meie tunnustus läheb ka julgetele lastele, kes helistasid hädaabinumbrile kodus toimuva vägivalla pärast, kuid arusaadavatel põhjustel tõstame neid esile anonüümselt.“

Tunnustati 17 last ja noort, kes tegid eeskujuliku 112 kõne

15aastane Harri valis 112, et kutsuda abi trennis kokku kukkunud treenerile. Samal ajal asusid 15aastane Armin Martin ja tema vanem vend, 26aastane Karl Hans treenerit häirekeskuse meediku juhiste järgi elustama. 9aastane Chris andis tähelepaneliku kogukonnaliikmena teada kodukandis leitud süstaldest ja pani ohtlike esemete juurde hoiatava sildi. Samuti teavitasid kodu ümbrusest leitud ohtlikest esemetest 8aastane Lisandra ja 10aastane Lisell. Avalikus kohas lamavast abivajajast teavitasid nii 10aastane Liiza, 10aastane Alex kui ka 11aastane Demid. Nüüdseks täisealiseks saanud Dominic teavitas Tallinnas eksinud alaealisest abivajajast ning jäi temaga abi saabumiseni.

9aastane Caroline teavitas naabriaias puhkenud tulekahjust ja 11aastane Samuel põlengust tänaval. 12aastane Heili märkas järelevalveta jäetud lõket metsas ning 19aastased Hannabell ja Andra teavitasid kulupõlengust ja selgitasid selle täpset asukohta. 9aastane Helena kutsus teadvuse kaotanud lähedasele kiirabi. 12aastane Julius helistas 112, sest leidis põllult kaotatud rahakoti dokumentide ja rahaga.

Eaka telefon tegi ekslikult üle 1400 kõne hädaabinumbrile

Läinud aastal valiti hädaabinumbrit üle 1,1 miljoni korra, mis jääb sarnasesse suurusjärku tunamullusega (1,3% vähem kui 2022. aastal). Vähem kui pooltes (41%) hädaabikõnedes ilmnes kiire abivajadus kiirabi, politsei või pääste järgi. Keskmine hädaabiliinil oldud ooteaeg inimesele oli 6,6 sekundit. Jätkuvalt moodustavad suurima osakaalu kiirabi väljakutsed (60%), millele järgnevad politsei (27%) ning pääste (5%).

2023. aastal häirekeskuses läbi viidud analüüsist selgus, et iga kolmas (33%) hädaabiliinile tulnud kõne on ekslikult tehtud või puudub helistajal kiire abi vajadus. „Ekslikult tehtud kõned on näiteks sellised, mis katkevad mõne sekundiga ehk enne kui päästekorraldaja jõuab nendele vastata. Nende hulka kuuluvad ka kõned, kus lapsed, eakad või lukustamata telefonid ja käekellad valivad kogemata hädaabinumbri,“ selgitas häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.