TÕNIS LUKAS: peame astuma radikaalseid samme, et kehtestada ka avalikus ruumis tugevamini eesti keel riigikeelena ja seda vene keele arvelt

Leedu haridusminister on märkinud: „Ütleksin, et vene keel pole [tulevikus] prantsuse või saksa keelega võrdväärne. Eeldan, et kui praegused trendid jätkuvad, siis jääb võimalusi vene keele valikuks väga vähe ning ainult väike arv õpilasi saab mõnes koolis vene keelt õppida.“ Mida arvate Leedus tehtavast sammust teie? Kas ka Eesti peaks selle peale mõtlema, et kaotada vene keel koolidest B-võõrkeelena ja panna valikusse selle asemel rohkem Euroopa suurriikide keeli?