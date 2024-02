VABARIIKLASE HEA PÄEV: Donald Trump triumfeeris eelvalimistel ning tema suurim rivaal sattus seniilsuseskandaali

Ilmselt poleks Donald Trump suutnud neljapäeva hommikul ärgates ettegi kujutada, et too päev talle niivõrd edukaks kujuneb. Ta triumfeeris järjekordsetel vabariiklaste eelvalimistel, USA ülemkohus vihjas, et teeb tema suhtes soodsa otsuse ning mis kõige olulisem – Trumpi suurim rivaal Joe Biden sattus seniilsuseskandaali.