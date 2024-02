KUS ON KOHTUALUNE? Lapse surmas süüdistatav ema on kohtupidamist aasta otsa vältinud

Lapse raskele haigusele kaotanud ema on juba aasta otsa kohtupidamist vältinud. Asi on seda traagilisem, et ränga süüdistusega on kohtu all ema ise. Samas sotsiaalmeedias on ta vägagi aktiivne, loopides õhku muuhulgas ilma igasuguse kinnituseta süüdistusi, et tema lapselt varastati enne surma organid.