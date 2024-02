MÖLDRI ALTKÄEMAKSUSKANDAAL: kahtlustus puudutab jahiseltsi, mis sai 25 000 eurot

Kaitsepolitseiametil on alust kahtlustada, et riigikogu liige Tõnis Mölder võis 2023. aasta katuserahade protsessi käigus küsida altkäemaksu. Toonase eelarve koostamisel oli Mölder seotud kolme MTÜ katuserahadega, millest kaks puudutas jahiseltsi ning üks Tallinna kesklinna vanurite ühingut. Riigieelarvest sai katuserahana suurima summa Põhja-Sakala Kõo jahiselts – 25 000 eurot. Teised kaks MTÜd said riigieelarvest 5000 eurot.