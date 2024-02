Kaitsepolitsei kahtlustab Tõnis Mölderit altkäemaksu küsimises. Reinsalu: „Ta ei läbinud Isamaas katseaega.“

Kaitsepolitsei büroo juht Meelis Ratassepp sõnas, et korruptsioonivastane tegevus on üks kaitsepolitsei olulisemaid töövaldkondi julgeolekuohtude ennetamisel. „Põhiseadusliku korra toimimiseks on vajalik kõrgetasemelist korruptsiooni nii ennetada kui ka tõkestada,“ ütles Ratassepp. „Kaitseme ühiskondlikult tähtsat usku, et seadusandja otsused on parima äranägemise järgi avalikes huvides, mitte varjatult kellegi erahuvides.“

„Katuserahade jaotamisega seotud läbipaistmatuse riske on ühiskonnas aastaid arutatud, praegusel juhul kahtlustame, et see risk võib olla realiseerunud. Nüüd on meie ülesanne kriminaalmenetluses koguda vajalikud tõendid, et tõde välja selgitada,“ selgitas Ratassepp.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur, menetlust viib läbi kaitsepolitseiamet.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kommenteeris, et uudis Tõnis Mölderile esitatud kahtlustusest altkäemaksu võtmise asjas tuli halva üllatusena. „Ma olen pettunud. Tõnis Mölder liitus Isamaaga mullu septembris, ligi neli kuud tagasi. Tänase uudise valguses saan öelda, et ta ei läbinud Isamaas katseaega.“

Reinsalu lisas, et ta on Möldriga pärast kahtlustuse esitamist kohtunud ja oma seisukoha talle esitanud. „Sellega on meie jaoks sel lool joon all ja õiguskaitseasutused toovad asjas selguse,“ ütles Isamaa esimees.