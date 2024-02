SÕJAKOKKUVÕTE | Putini rivaalil keelati kandideerida

President Volodõmõr Zelenskõi ütles, et on käes aeg uuendusteks. Paljud ukrainlased on Zalužnõit pidanud rahvuskangelaseks. Riigipea ütles siiski, et Kiievi kõrgeim kindral peaks jääma oma meeskonna juurde, vihjates ilmselt sellele, et kindralile võidakse pakkuda teist ametit. „Praegu on aeg selliseks uuenduseks. Tegin kindral Zalužnõile ettepaneku meeskonda jääda. Me võidame kindlasti,“ sõnas Zelenskõi.