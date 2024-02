SEE ON SAMM TAGASI: Tartu Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg tunnistab, et pabertestide uuesti kasutuselevõtt ei ole ülikoolilinna koolidele meeldiv lahendus. Foto : Jassu Hertsmann / Delfi Meedia

SAMM TAGASI | Tallinnas ja Tartus tuleb gümnaasiumisse pürgijatel taas paberit määrida: „Me ei ole uhked selle lahenduse üle.“