MAIRE AUNASTE | „Juba praegu pole minuga enam midagi peale hakata, aga mis saab siis, kui mind hooldekodusse lohistatakse?“

40aastaselt pole elujõgede rägastikku takerdunud inimene valmis oma esimesi geneetiliselt nahka vajutatud kortse tunnistama. Nüüd, 70aastasena vaatan päevadega näkku lisanduvaid kortse samal ajal nii õuduse kui ka imetlusega – need on samal kohal ja sama kujuga, nagu mu isal olid. Tuleb tunnistada, et ma vaatan oma kortse rohkem kui televiisorit.