JUHTKIRI | Spunki otsimas 200 miljoniga

Milline eraettevõte nii saaks tegutseda, küsib ärisektor pilklikult. Nagu kanad takus, ütleks Maali maalt. Uuno lisaks – kas keegi teil vastutada ka suudab? Või on otsustajate ring kõrid oma jah-inimeste takkakiiduga nii koomale tõmmanud, et mõistus streigib?

Nüüd siis kavatseb riik ehk Eesti 200 minister laenata majanduse elavdamise nimel 200 miljonit eurot – jah, lugesite õigesti. Me ei leidnud äsja raha õpetajate palkade tõstmiseks, kärpisime selle nimel IT-suutlikkust ja nüüd on plaanis laenata! Tegemisel on Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime strateegilise tugevdamise valitsuskomisjon. See nimetus, mis kõlab nagu korralik hääleharjutus või kainuskontroll, peaks meie majandusega imet tegema ja looma personaalset riiki. Leidma üles selle spungi, mis või kes kõik päästaks.

Ainult et – mis see on? Eks selleks muidugi ju riik olegi, et saaks kaetud ka valdkonnad, mille kasulikkus peegeldub elanike kasvanud heaolus. Ainult et jälle on tulemas palju kõmisevaid tühjamaigulisi sõnumeid.