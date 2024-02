SÕJAHIRM | Kaitseuuringute keskuse teadusjuht: me teame, et Venemaa ei soovi katsetada NATO tuumaheidutust

Sõjalise agressiooni akt on nagu kuritegelik mõrvaakt. Mõrvaril peab olema motiiv, vahend ja võimalus. Me teame, et Putinil on motiiv olemas, ja ta on sõnaselgelt väljendanud oma kavatsust pöörata tagasi Kesk- ja Ida-Euroopa Atlandi-ülene integratsioon, et taas kord mandri selles osas võimutseda.