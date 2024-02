Sotsiaalmeedias naisi ja homoseksuaale mõnitanud noorsootöötaja sai kinga: Eesti on vabariik ja meil p***propaganda ei võta sõnavabadust ära

„Kui naine on rase ja teeb aborti, siis ta tapab last. Igal inimesel peab võimalus olema elada. Abort on laste tapmine. Ükski naine pole tugev, on vaid nõrgad mehed. Homoseksuaalsus viitab kõigest seksile, ei millelegi muule, seepärast pole see loomulik. Pride’i paraad on patt. Teate, kel pole sobilik lapsi saada – paksudel lesbidel. Sest nad on paksud.“ Just selliste väljaütlemistega kostitas viimasel ajal oma jälgijaid X platvormil Dmitri Špak – Mustamäe avatud noortekeskuse nüüd juba endine töötaja.