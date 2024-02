Teaduse elutööpreemiad saavad Raivo Uibo ja Jakob Kübarsepp

Jakob Kübarsepa elutöö sisuks on pulbermetallurgia vahenditega selliste ülitugevate ja vastupidavate kattekihtide ning kulumiskindlate kergkomposiitide loomine, mis ei sisalda strateegilisi, kalleid ja keskkonnaohtlikke metalle, nagu volfram või koobalt. Teadmiste piiride nihutamise on ta ühendanud aastakümnete pikkuse hoolega, et Eestis püsiks nii tipptasemel inseneeria õpetamine kui ka pulbermaterjalide tehnoloogia. Ise õpetades, juhendades, õpikuid kirjutades ja keeleruumi laiendades, aga ka prorektorina õpetamist korraldades ning kõrghariduse programmidesse ja hariduse kvaliteedi hindamisse panustades.

Raivo Uibo on üks silmapaistvamaid ja mõjukamaid meditsiiniteadlasi Eestis, kaasaegse kliinilise immunoloogia alusepanija, liider ning suunanäitaja. Tema elutöö hõlmab teadustööd kõige laiemas mõistes, alates teadusliku mõtteviisi õpetamisest ja propageerimisest, vajaliku taustsüsteemi kujundamisest ja teaduse väärikuse hoidmisest kuni säravate avastuste ja nende rakendusteni. Olgu need krooniliste põletike taga olevad immunoloogilised mehhanismid või maksahaiguste eri kliinilisi vorme eristavad testid. Lisaks tema tohutu panus nii oma erialakogukonna kui ka teadusmaastiku ja kogu ühiskonna arengusse ja terve plejaadi uute teadlaste kasvatamisse.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõstis esile teaduspreemiate saajaid nende pikaajalise ja väärtusliku panuse eest Eesti teadusesse. „Tänu andekatele teadlastele on teadussaavutused aidanud kaasa meie ühiskonna arengule ning avanud teadusmaailma eri tahke. Elutööpreemiate laureaadid Jakob Kübarsepp ja Raivo Uibo on muutnud mitte ainult Eesti teadust, vaid nende teadustööd on mõjutanud ka paljude Eesti inimeste elusid. Lisaks on nad ka tunnustatud õpetajad, kes oma teadmisi noortele edasi jagavad.“

Riigi teaduspreemiate komisjoni esimees, Eesti teaduse akadeemia president Tarmo Soomere tõi esile, et klassikaliste loodus- ja tehnikateaduste taotluste suurepärane tase oli igati meeldiv, kuid pigem oodatud. „Küll aga on muljetavaldav, et Eesti põllumajandusteaduste ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkondade liidrid avaldavad nüüd oma töö tulemusi regulaarselt oma valdkonna maailma kõige mõjukamates ajakirjades. Nii teevad nad Eesti järjest suuremaks vaimult,“ sõnas Soomere.