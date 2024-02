Rahandusminister pahandab jõuliselt hindu tõstnud poekettidega: Eesti inimestele peavad elementaarsed toidukaubad jääma kättesaadavaks!

„Aasta alguses tõusis Eestis käibemaksumäär 2 protsendipunkti. Maksumuudatused, sh käibemaksu ja aktsiiside tõus, on rasked, ent vajalikud. Tänu sellele saame järgmistel aastatel tõsta Eesti kaitsekulutusi, mis on hädavajalik, et meie riik oleks kaitstud, siin oleks turvaline elada ja saaksime pakkuda kindlustunnet Eestisse investeerimisel, mis praeguses majandusolukorras eriti tähtis. Andmed näitavad, et poeketid on kaupade ja teenuste hindadesse käibemaksumäära tõusu lisanud kogu ulatuses. Siinjuures teevad murelikuks toidukaupade hinnad, mida kaupmehed on käibemaksumäära tõusust rohkem kergitanud. Jaanuaris kallines toit kuuga koguni 3%,“ kirjutab rahandusminister Mart Võrklaev.

„Meie hinnatõus on euroalal üks kiiremaid. Kaubagruppide hinnad, mis on tõstetud üle vajaliku maksumäära, ei ole aktsepteeritavad. Ehkki kaupmehed on oma hinnakujunduses vabad, kutsun neid üles käituma majanduslanguse tingimustes vastutustundlikult ning oma hinnapoliitikat üle vaatama. Tarbijatele, meie oma Eesti inimestele, peavad elementaarsed toidu- jm kaubad jääma kättesaadavaks. Tunnustan neid kaupmehi, kes on hindu tõstnud vaid vajaliku maksumäära võrra või vähem,“ lisas minister.