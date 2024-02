MART SOIDRO | Kui meie parimad laskesuusatajad on kõvad keskmikud ja ülejäänud tugevad tagumikud, siis iga väiksemgi õnnestumine tekitab rõõmu

Kuku Raadio saates „Spordireporter“ ennustasid Ott Järvela ja Joosep Susi, et selle tosina päeva jooksul jälgivad tippvõistlust Eestis televisiooni vahendusel kokku miljon silmapaari. Kuigi sellesse ajavahemikku jääb kolm puhkepäeva. Aga võistlusdistsipliine on kokku kaksteist ja kui see jagada miljoniga, teeb see ühe võistluse kohta üle 80 000 televaataja. Nii et see number võib miljoni kanti tulla küll, kui uskuda Tarmo Tiislerit, kes eelmise laupäeva Õhtulehes väitis, et tavaliselt vaatab reede pärastlõunal neid keskmiselt 55 000 inimest. Laupäeval 85 000 - 90 000 ja pühapäevane viimane distants on tavaliselt kõige tugevam, kui teleri ees istub üle 95 000 inimese. Kõva sõna!