VIDEO | Tsahkna, Sikkut ja Purga rääkisid riigipreemiatest, haiguslehe ajal töötamisest ja välistööjõu kvootidest

Valitsus otsustas täna, et 2024. aasta riikliku kultuuri elutööpreemia pälvivad Olav Ehala , Sirje Helme ja Arvo Valton (Vallikivi). Spordi elutööpreemia laureaadid on Matti Killing ja Märt Kermon .

Terviseminister Riina Sikkut rääkis ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõust, mille abil saaks inimene osaliselt töötada ka haiguslehel olles. Seaduse eesmärk on ennetada pikaajalise haiguse korral töövõimetuse teket. „Andmetest teame, et mida kauem on inimene tööst eemal, seda väiksema tõenäosusega ta tööle naaseb,“ sõnas Sikkut. Eestis on igal aastal 17 000 inimest, kes on üle kahe kuu haiguse tõttu töölt eemal. Umbes 40 protsenti jääbki neist töölt eemale.