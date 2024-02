„Pole muud lahendust kui täielik ja lõplik võit!“ Iisrael keeldus taas Hamasi pakutud relvarahust

Mõned vaatlejad spekuleerisid, et ka paljude kohalike elanike surve alla sattunud Iisrael võib Hamasi pakkumise vastu võtta, ent nii siiski ei läinud. Nüüd on üsna selge, et Iisraeli ametnike arvates pole sõja lõpetamine Hamasi tingimustel vastuvõetav. „Pole muud lahendust kui täielik ja lõplik võit,“ kuulutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kolmapäevasel pressikonverentsil. Ta toonitas, et kui Hamas jääb Gazas püsima, siis on järgmise veresauna toimumine vaid aja küsimus.