FOTOD | VÄLTIGE AVARIIPAIKA! Tallinna ringteel toimus vähemalt 11 sõidukiga ahelavarii. Pealtnägija: „Mõni arvab, et 100 km/h sõitmine on tema põhiõigus!“

Õnnetust pealt näinud Veiko sõnul oli tee sündmuskohal väga libe. Täna Maardu poolt sõites näitas elektrooniline liiklusmärk talle piirkiiruseks 60 km/h, kuid õnnetuspaigal on püsivalt väljas 100 km/h märk. „Mõni arvab, et 100 km/h sõitmine on tema põhiõigus!“ Töö tõttu igapäevaselt roolis istuva mehe hinnangul tasub viimase aja suurte ahelavariide põhjust otsida nii hoolimatust liikluskultuurist, maanteeameti tööst kui ka kehvast rehvivalikust.