FOTOD | VÄLTIGE AVARIIPAIKA! Tallinna ringteel toimus 11 sõidukiga ahelavarii. Pealtnägija: „Mõni arvab, et 100 km/h sõitmine on tema põhiõigus!“

Täna kella seitsme paiku sai häirekeskus teate ahelavariist Tallinna ringtee 3. kilomeetril suunaga Tallinna poole. Esialgsetel andmetel on kokku põrganud 11 sõidukit. Liiklus Lagedi ja Veneküla vahel (km 3) on Tallinna suunal ajutiselt suletud. Kell 11 teatas politsei, et liiklus jääb suletuks umbes keskpäevani. Õnnetuses keegi vigastada ei saanud ja tegemist on kindlustusjuhtumiga.