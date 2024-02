FOTOD | Tallinna ringteel toimus 11 sõidukiga ahelavarii. Pealtnägija: „Mõni arvab, et 100 km/h sõitmine on tema põhiõigus!“

Kella 12 seisuga on liiklus sündmuskohal taas avatud.

Politseinikud tegid kindlaks, et kõik autojuhid olid kained ja neil on juhtimisõigus.

Esialgsetel andmetel toimus õnnetus libeda tee tõttu, kuid täpne õnnetuse põhjus on veel selgitamisel.

Õnnetust pealt näinud Veiko sõnul oli tee sündmuskohal tõepoolest väga libe. Täna Maardu poolt sõites näitas elektrooniline liiklusmärk talle piirkiiruseks 60 km/h, kuid õnnetuspaigal on püsivalt väljas 100 km/h märk. „Mõni arvab, et 100 km/h sõitmine on tema põhiõigus!“ Töö tõttu igapäevaselt roolis istuva mehe hinnangul tasub viimase aja suurte ahelavariide põhjust otsida nii hoolimatust liikluskultuurist, maanteeameti tööst kui ka kehvast rehvivalikust.