HULK SOOJA ÕHKU?! Ettevõtja majanduse päästeplaanist: tore küll, aga kus on värsked ideed?

Majandusministeerium tuli äsja lagedale päästeplaaniga, mis lubab Eesti majanduse 2035. aastaks kahekordistada. Ambitsioonikat plaani veab majandusministrina Tiit Riisalo (Eesti 200) ja dokumendi kohaselt aitab seda ellu viia – proovige seda ühe hingetõmbega öelda – Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime strateegilise tugevdamise valitsuskomisjon.

„Kahjuks ei leidnud ma sellest dokumendist midagi, millega majandust käima tõmmata,“ lausub plaaniga tutvunud ettevõtja. „Oleks ju tore, kui tänu „personaalsele riigile“ saab majandusaasta aruande esitada kahe tunni asemel ühega, kuid sellega nüüd küll majandust käima ei tõmba. Majanduslangus pole ju bürokraatia pärast. Majanduslangus on ikka selle pärast, et me ei suuda müüa nii palju kui vaja.“

Kui Tiit Riisalolt endalt pärida, kas ta usub, et majanduse kahekordistamine 2035. aastaks on tehtav, võtab minister mõtlemisaja. Ja vastab pigem ettevaatlikult: „Olemuslikult on see teostatav, aga me peame tegema õigeid otsuseid. Jah, ma usun sellesse [eesmärki – H. M.], muidu see poleks kirja saanud. Kas see on lihtne? Kindlasti mitte. Aga kui meil poleks soovi kasvõi proovida, siis ei jõua me kindlasti kuhugi.“