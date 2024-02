Tallinn laseb joodikuid püüda: turvafirmale maksti üle 10 000 euro

Põhja-Tallinna valitsuse avalike suhete nõunik Violetta Lanman selgitas Õhtulehele, et sealkandis on korrarikkujateks isikud, kes tarbivad avalikus ruumis alkoholi või on väga joobes. Novembrist detsembri lõpuni maksis linn turvafirmale lepingu järgi 10 353 eurot, millele lisandub käibemaks. Lanman märkis, et firma ülesanne ei ole ainult alkohoolikute kinnipidamine – turvameeste kohalolek aitab vähendada vandaalitsemist ja prügistamist. Turvafirma on linnaosas ka varem korda pidanud – korrakaitsepatrull on sõitnud läbi paigad, kust on varemgi tulnud kaebusi avaliku korra rikkumise kohta.