Lasnamäel Meeliku tänava kortermajas kahtlustati tulekahju

Kell 20.18 tuli Häirekeskusele teade, et Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Meeliku tn korter majas on tulekahju. Päästeamet on reageerinud ja käib tulekolde otsimine. Päästeamet palub võimalusel Meeliku tänaval liiklemist vältida ning hoida kodanikel ohutusse kaugusesse.