AJALOOLINE OTSUS: koolitulistaja ema mõisteti veretöö kaasosalisena süüdi

Selle loo autor mäletab siiani nende laste matuseid. 2021. aasta novembri viimasel päeval hukkusid Oxfordi keskkoolis 14aastane Hana, 17aastane Madisyn, 16aastane Tate ja 17aastane Justin. Veretöö raputas kogu Michigani osariiki, eriti aga Detroidi ümbruskonda. Oxford on väike kant, suurest linnast nii kaugel, et seda võiks vaat et maakohaks pidada, USA mõõtmetes vähemalt küll. Koolid on aga ka väikelinnades suured, Oxfordi keskkoolis õppis tol ajal umbes 1600 õpilast. Ohvrid isegi ei tundnud oma tapjat, 15aastast Ethan Crumbleyt.