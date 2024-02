JUHTKIRI | Teenetemärkide kõrvalekalle

Presidendi teenetemärgid on eelneva aasta nägu. Kui eelmistel kordadel paistsid pandeemia tõttu silma arstid ja õendustöötajad, siis nüüd annavad tooni keskkonnateemad ja kaitsevaldkond, eriti sisejulgeolek. Need teemad on praegu kestva täiemõõdulise Ukraina sõja ja Venemaa hübriidrünnakute tõttu väga olulised.

Teisalt näitavad teenetemärgid sedagi, mida ei peeta oluliseks. Seekord pole tunnustust saanud ükski lähisuhte vägivallaga seotud tegelane, ehkki teema on ühiskonnas valus. Ka napib kirjanikke, kuigi on heameel, et muuseumitöötajad on esinduslikult kirjas. Kindlasti oleks laste vaimne tervis olnud väärt enamate spetsialistide äranimetamist.

Samas on vastus lihtne. Keegi jäi väärilise tunnustuseta? Aga kas te esitasite nad? Ei? No aga siis ei saa ju imestada. On küllaga juhtumeid, kus süstemaatiline autasule esitamine on toonud teatud valdkonna inimestele vajaliku tunnustuse.

Paraku, on juhtunud sedagi, et teenetemärgi saaja peab seda kohatuks ja isegi solvavaks, nagu mõned aastad tagasi Marju Marynel Kuudiga. Toona oli probleemiks seletuskiri, mis jättis pinnapealse mulje, mistõttu lauljatar autasust suisa loobus.

Kui üldse aasida teenetemärkide korda, siis tuleks vaadelda süsteemi laiemalt. Viimaste aastate jooksul on autasude üldarv üsna sarnane, vahemikus 148–167.