FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Politsei jätkab naisterahva otsinguid: sõidukijuhtidel palutakse üle vaadata pardakaamera salvestised

„Nii nagu ka otsinguid alustades, on meie peamine eesmärk leida lapse ilmale toonud naine, kes ei ole meile teadaolevalt endiselt arstiabi saanud. Seetõttu on praegu politsei kõige olulisem tegevus kõikvõimaliku informatsiooni kogumine ja see on väga mahukas töö, millesse panustavad väga paljud tublid inimesed,“ sõnab Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.