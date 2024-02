VASTULAUSE KOIT TOOMELE | Karmo Kuri: kuidas korraldada liiklust nii, et rüütel valgel ratsul (Porschel) ikka õigeks ajaks kohale jõuaks

Loomulikult võib Liivalaia tänaval autoga sõites tunduda, et sealne keskkond on nii ebamugav, kus keegi küll ei ela ja veel vähem sooviks jalutada. See keskkond lausa kutsub kiirust ületama. Varasema 50 km/h asemel kehtib Liivala tänaval nüüd kiiruspiirang 40 km/h. Sellest kinni pidamine mugava auto roolis võib näida tüütu. Eriti kui on kiire.