Kaja Kallas palub Andrus Ansipil mitte kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel: kui erakonnal on raske, oled sa üks esimesi, kes tuleb avalikult jalaga lööma

3) Erakonna põhikirja § 10 lg 4 kohaselt on erakonnaliige kohustatud mitte kahjustama erakonna mainet ja aitama kaasa erakonna maine tõusule. Sa oled käitunud täpselt vastupidi. Ja see on olnud süstemaatiline. Alates sellest, kuidas sa kritiseerisid Taavit, Hannot, mind, aga ka valitsuse tegevust koroonakriisis. Või kui me 2021. aastal valitsust moodustades saime päranduseks suure miinusega eelarve, üritasime seda seisu parandada, kõigile 4% kokkuhoiuülesannet andes ründasid sa Keitu, rääkimata erakonna, rahandusministri, valitsuse ja minu ründamisest nüüd. Võib ju öelda, et see kriitika on õigustatud, aga minu jaoks küsimus jääb, miks sa erakonnasiseselt oled vait?