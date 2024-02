VIDEOGALLUP | KES PELGAB SÕDA? „Isver-susver, mõtlen sellele kogu aeg.“ – „Kuidagi ma lepin, et see võib juhtuda.“ – „Ohtudest peab rääkima!“

Jutud sellest, kuidas Venemaa on kolme kuni viie aastaga pärast Ukraina sõja lõppu võimeline oma sõjavarud taastama ja nii ohustama NATO idatiiba, sealhulgas Eestit, on tekitanud nii mõneski paanikat ja pahameelt. Kriitikud ei mõista, miks ometi peab sellest rääkima ja inimesi hirmutama. Kuidas on aga eestlastel sõjahirmuga ja kas potentsiaalsest sõjalisest ohust peaks nende arvates rahvale rääkima?