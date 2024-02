TEENETEMÄRK 2024 | Riina Aav: „Mida paremini me keemiat teame, seda paremaid uusi ja tervislikumaid tehnoloogiaid saab luua.“

Presidendilt saab teenetemärgi Tallinna Tehnikaülikooli analüütilise keemia professor Riina Aav, kelle teadustöö fookuses on rohekeemia ja ringmajandus. „Kui lõpetasin keskkooli, sain arstidelt ettekirjutuse, et võin õppida kõike, ainult mitte keemiat,“ ütleb Kohtla-Järvelt pärit Aav. Ometi valis ta just keemia.