Pärnu bussijaamas hirmutas õhupüssiga mees kaaskodanikke

Esmaspäeva õhtul kella 17.20 ajal anti häirekeskusele teada, et Pärnus bussijaama hoones on mees, kellel on vöö vahel püstoli taoline ese. Politseipatrull jõudis bussijaama mõne minutiga ja tuvastas, et 44aastasel bussijaamas kioskis viibinud mehel oli kaasas õhupüss.