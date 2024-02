Praegu Zelenskõi kavatsus vallandada Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi muutub kõigile ilmseks. Zalužnõi vallandamisel pole ühtegi ratsionaalset põhjust. Just tema juhtimisel päästis Ukraina sõjavägi 2022. aastal väga rasketes tingimustes Ukraina katastroofilisest sõjalisest lüüasaamisest. Ja just seepärast on Zalužnõil Ukraina elanike seas suurim toetus ja usaldus. Praeguseks on Zelenskõile kui Ukraina presidendile kogunenud väga palju ebameeldivaid küsimusi. Kuid Zelenskõi ei suuda, ei taha või kardab neile küsimustele ausaid vastuseid anda. Ja just seetõttu on tema toetus ukrainlaste seas märgatavalt vähenenud.