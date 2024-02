Riigikogu kantselei ei lubanud kirjanikke Eesti kirjanduse päeval Toompeale lippu heiskama

30. jaanuar on kinnitatud lipupäevana Eesti vabariigi tähtpäevade kalendrisse kui eesti kirjanduse päev. Mullu toimus selle päeva puhul lipu heiskamine pidulikult avaliku üritusena ja presidendi osalusega. Sel aastal sooviti, et lipuheiskamisel saaksid osaleda mõned kirjanikud, kes sümboolselt esindavad kirjanikke ning oleksid piduliku päeva alguse juures, teatas Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino riigikogu kantseleile. Lipu heiskamisel paluti luba osaleda Mihkel Mutil, Tiina Tammetalul ja Ilmar Tomuskil. Luba selleks ei saadud.

„Eesti lipupäevi toimub aastas 19 ja tavapäraselt neil juhtudel lipu heiskamist ei assisteerita. Välja kujunenud traditsiooni kohaselt lubatakse lipu heiskamist assisteerima riiklike tähtpäevade või oluliste riiklike organisatsioonide juubeliaastatel, samuti riigikogu endaga seotud tähtpäevade või riigikogu tegevusega seotud organisatsioonide juubeliaastatel,“ selgitas Vainole riigikogu kantselei avalike suhete osakonna juhataja Urmas Seaver. „Ettepaneku mitte toetada teie taotlust tegi juhatusele riigikogu kantselei ja just nendel ülal viidatud põhjustel.“

Vaino tunnistas Õhtulehele, et eitava vastuse saamine on väga kahetsusväärne, „võib isegi öelda, et olime äraütlemisest omajagu häiritud.” „Ka jäi meile arusaamatuks, mis oli eituse põhjuseks.“