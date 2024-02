Raul Eamets vaidlustas politseitrahvi kohtus

Eelmisel aastal lõpetas Tartu ülikooli rektor Toomas Asser töösuhte sotsiaalteaduste dekaani ja makroökonoomika professori Raul Eametsaga- kahel toolil – ülikoolis ja Pere Sihtkapitali nõukogus – istuva Eametsa sõlmitud leping andis rohelise tule ligipääsuks tuhandete naiste delikaatsete isikuandmeteni.

Politsei alustas Eametsa suhtes väärteomenetluse, et kontrollida ajakirjanduses kõlanud väiteid selle kohta, et Eamets võis olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise, kui ta sõlmis Tartu ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub. Toimingupiirangu rikkumise eest on politsei määranud Eametsale 400-eurose trahvi.