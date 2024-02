VÕIKA LOO VALGUSES: rasedusjärgses psühhoosis võib tekkida soov teha viga endale või lapsele

Ämmaemand, raseduskriisi nõustaja Maret Voites räägib, et rasedus ja sünnitusjärgne aeg on tundlik periood naise elus. Politsei otsib esmaspäevast naist, kes hülgas oma lapse nõnda, et laps suri. Voites ei tea konkreetse juhtumi tagamaid, kuid ta ütleb, et mõnikord vallanduvad vaimse tervise häired just sel tundlikul ajal.