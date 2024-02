MILLINE TUUMAJAAM SOBIKS EESTISSE? Fermi energia: oleme valinud USA-Jaapani tehnoloogia BWRX-300 ning ei pea seda ebareaalseks

Fermi Energia on välja valinud pika kasutuskogemusega keevaveereaktoritehnoloogia, mida tarnib USA-Kanada tehnoloogiaettevõte GE Hitachi ja mida loastatakse ja ehitatakse Toronto külje all Kanadas. Fermi Energia tehnoloogiajuhina püüan selgitada veidi laiemalt, kuidas meie hinnangul Eestis kasutamiseks sobiv tehnoloogia valiku ja sellega seonduvatel teemadel otsuseid teeme ning milline on tehnoloogia valimisel riigi roll. Selgitan, miks oleme valinud just USA-Jaapani tehnoloogia BWRX-300 ning miks ei peaks kutsuma seda tehnoloogiat „ebareaalseks“.