KAS VEEBIS TUTVUDA ON SOBIVAM? „Inimesed ei julge enam baaris võõrastega juttu teha, sest sellele on külge poogitud seksuaalne ja rõve alatoon!“

Oma „elu armastuse“ on inimesed leidnud erinevat moodi – kes on teda kohanud ühises sõpruskonnas, kes töö juures või kes ööklubis. Kuid tänapäeva nutiajastul tundub, et neid romantilisi „esimesest silmapilgust“ armumisi on jäänud järjest vähemaks, kuna „seda õiget“ saab mugavalt otsida kodust lahkumata. Lihtsalt laed alla mõne kohtinguäpi või nagu noored ütlevad, slaidid deemmidesse ehk siis saadad sotsiaalmeedias privaatsõnumi.