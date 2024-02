SPIOONIKAAMERAD ERAPEOL: Ukraina uurivad ajakirjanikud süüdistavad julgeolekuteenistust nende järel nuhkimises

Ukrainas on puhkenud ulatuslik luureskandaal. Uurivad ajakirjanikud väljaandest Bihus.info leidsid, et julgeolekuorganid salvestasid peidetud kaameratega nende aasta lõpus toimunud erapidu. Ukraina justiitsminister Denõss Maljuska kiitis ajakirjanike paljastust ning mainis teisipäeval, et julgeolekuorganite töö on häbiväärne.