Transporditaristu ehitajad hoiatavad: kohalike teede olukord läheb kevadel veel halvemaks

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel , mis kirjeldab, kuidas päästajd ei jõudnud põleva majani piisava kiirusega ja hoone hävis, kuna tee selle majani oli praktiliselt läbimatu. „Kahjuks peegeldab see artikkel Eesti valusat reaalsust – kohalike teede hoiu jaoks on raha veelgi vähem kui riigiteede hoiuks,“ nentis Taristuehituse Liidu tegevjuht Tarmo Trei .

Trei sõnul on teedeehitajatel läbimatuks muutunud teedest väga halb lugeda, aga teha saavad nad vähe. „Meie käed on seotud nappide eelarveliste vahenditega. Me ei saa ka lubada, et olukord läheks lähiajal paremaks, sest tegelikkus on vastupidine. Arvestades seda, kui vähe plaanib riik lähiaastail teedesse investeerida, läheb teede seisund hoopis kiiresti veel halvemaks,“ rääkis Trei. „Kindlasti saame suuremaid tagasilööke just kohalikel teedel näha juba eeloleval kevadel lume sulades, mil paljud kruusateed muutuvad läbimatuks.“