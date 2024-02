RAHAPUUD EKSISTEERIVADKI?! Eesti ministeeriumis küünib keskmine palk üle 17 000 euro

Eesti maksu- ja tolliameti (MTA) avaandmeid töötlevad veebiportaalid näitavad kui üks mees, et vähem kui aasta tegutsenud kliimaministeeriumis makstakse töötajatele keskmiselt rohkem kui 17 000 eurot kuus. Sellest teadmisest on kinni haaranud hulk valitsuskriitikuid, kes neile andmetele viidates püüavad kinnistada arusaama, et Reformierakond eesotsas kliimaminister Kristen Michaliga kühveldab raha kokku – rohepööre ongi lihtsalt üks suur varanduste ümberjaotamine!