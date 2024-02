Pärnu sadama juhti süüdistatakse jälitustegevuses

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe sõnul laekus politseile 2021. aastal informatsioon võimaliku süüteo kohta, mille kontrollimise käigus ilmnes, et AS-i Pärnu Sadam tööruumides võis toimuda vestluste salajane pealtkuulamine.

Pärast kohtueelset menetlust oli prokuratuuri hinnangul kogutud piisavalt tõendeid, et esitada Mati Einmannile süüdistus eraviisilises jälitustegevuses ja anda kohtule võimalus süüküsimuse kaalumiseks, selgitas Tuulemäe Õhtulehele. Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab Mati Einmanni eraviisilises jälitustegevuses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse kohaselt kuulas Mati Einmann ebaseaduslikult pealt ja salvestas 2018. aasta juunist kuni 2021. aasta detsembrini ehk kolme ja poole aasta jooksul AS Pärnu Sadama juhatuse liikme vestlusi ja tegevusi, sõnas eriasjade prokurlr. Süüdistuse järgi oli vestluste salajase pealtkuulamise eesmärk koguda andmeid juhatuse liikme tegevuse kohta seoses AS Pärnu Sadam juhtimise ja majandustegevusega, rääkis prokurör. Samuti selle kohta, mida juhatuse liige räägib teiste inimestega Mati Einmannist, lisas ta.

Läbiotsimise käigus leiti Einmanni kodust vintpüss, mille omamiseks tal nõutud relvaluba ei olnud, mistõttu esitati talle süüdistus ka tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.